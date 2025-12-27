«النمور» تحتفل

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفه الشباب بثنائية نظيفة خلال المواجهة التي جرت، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: علي خمج