فيلا ينتفض ويقهر تشيلسي

قلب فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم الطاولة أمام نظيره تشيلسي من تأخر بهدف إلى انتصار 2ـ1 ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الأمور ‌تحت سيطرة ‌تشيلسي ⁠عندما ​لعب ‌القائد ريس جيمس ركلة ركنية في الدقيقة 37 نحو منطقة المرمى المزدحمة، ولمست الكرة ساق جواو بيدرو قبل أن تعبر خط المرمى ليتقدم ⁠أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وصمد ‌فيلا تحت ضغط تشيلسي ‍حتى الدقيقة ‍63 عندما تفوق البديل الإنجليزي أولي واتكينز على المدافع تريفوه تشالوبا وسجل هدفًا من كرة مرتدة من روبرت سانشيز حارس تشيلسي.

وفي ⁠الدقيقة 84، قلب واتكينز الطاولة عندما سجل هدفًا برأسه من ركلة ركنية نفذها يوري تيليمانس.

وبهذه النتيجة يظل أستون فيلا في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أرسنال، ‌ويتقدم بفارق 10 نقاط على تشيلسي صاحب المركز الخامس.