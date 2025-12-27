ألجواسيل: لا أملك سوى 15 لاعبا

اشتكى الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، من النقص الكبير في صفوف فريقه، مؤكدًا أن غياب عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابات أسهم في الخسارة أمام الاتحاد 0ـ2، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، قال ألجواسيل: «لا أتعذر بظروف الإصابات والغيابات، ولكن هذا الواقع، وأجريت تغييرات اضطرارية، وكنا نمتلك 15 لاعبًا فقط ولم يكن لدينا خيارات أخرى».

وأضاف المدرب الإسباني: «لست راضيًا عن أداء اللاعبين، وحاولنا بكل جهدنا في المباراة رغم الظروف والغيابات، ولا ننسى أن الاتحاد فريق قوي ويمر حاليًا بأفضل حالاته».

وأكمل ألجواسيل: «ما زلنا في الجولة العاشرة، والشباب مر ببعض الظروف والإصابات ونخوض مباراة كل ثلاثة أيام، والفرق كبير بيننا وبين الاتحاد لما يمتلكه من إمكانات كبيرة».

وعن الحديث الذي جمعه بالفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الاتحادي بعد نهاية اللقاء، أجاب مدرب الشباب: «بنزيما لاعب كبير والدوري السعودي محظوظ بمشاهدة لاعب كبير مثله وأعرفه منذ أن كنت في إسبانيا».