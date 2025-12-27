كونسيساو: لا أفرق بين اللاعبين.. ويعجبني الغامدي

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سعادته بتحقيق فريقه انتصاره الثالث تواليًا للمرة الأولى في الموسم الجاري، واصفًا في الوقت ذاته الفوز على الشباب 2ـ0، بالأهم في مشوار دوري روشن السعودي.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية لقاء الشباب، السبت: «لعبنا مباراة جيدة، وسعيد بالانتصار الثالث على التوالي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، والأهم بالنسبة لي خلق الفرص، وكان بإمكاننا تسجيل الكثير من الأهداف، ومع احترامي للشباب إلا أن الفرص التي حصل عليها كانت بأخطاء منا».

وشدد المدرب البرتغالي على أنه لا يفرق في تعامله مع اللاعبين، وأوضح: «الكل يعرفني بأنني لا أفرق بين اللاعب الأجنبي والمحلي، وعلاقتي مع جميع اللاعبين مميزة، وأحمد الغامدي تحدثت معه في المباراة الماضية بضرورة الهدوء داخل الملعب، ويعجبني فيه أنه يقدم عطاءً كبيرًا سواء في التمارين أو المباريات».

واختتم مدرب الاتحاد: «لم نوفق في بعض الكرات، ونجح لاعبو الشباب في قطعها، ولكننا نجحنا في استرجاعها سريعًا بفضل وجود لاعبين يملكان خبرة في الدفاع مثل دانيلو وكادش».