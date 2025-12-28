على حساب تونس.. نيجيريا تنتزع التأهل الـ 19

حسم المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بطاقة تأهله رسميًا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 19 تاريخيًا بفضل انتصاره 3ـ2 على نظيره التونسي، في مباراة احتضنها ملعب فاس، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من ثالث مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025».

وسجّلت نيجيريا أهدافها عن طريق فيكتور أوسيمين، رأس الحربة، وولفريد نديدي، لاعب الوسط، وأديمولا لوكمان، صانع اللعب، في الدقائق 44 و50 و67. أما الهدفان التونسيان فجاء أولهما بواسطة المدافع منتصر الطالبي، والثاني بتوقيع علي العابدي، الظهير الأيسر، من ركلة جزاء، في الدقيقتين 74 و87 على الترتيب.

ورفع الفوز رصيد منتخب «النسور الخضراء الخارقة» إلى 6 نقاط من انتصارين أولهما على تنزانيا، وتصدر ترتيب المجموعة، فيما هبطت تونس إلى الوصافة بثلاث نقاط.

وأنهت تنزانيا الجولة ثالثة بنقطة واحدة، متقدّمة بفارق هدف واحد على أوغندا، متذيلة الترتيب، المتساوية معها في الرصيد.

ومهما حدث خلال الجولة الثالثة والأخيرة فلن تفقد نيجيريا موقعها، لتعذر إمكانية وصول تنزانيا وأوغندا لرصيدها، فضلًا عن امتلاكها الأفضلية على تونس بنتيجة المواجهة المباشرة حتى لو تساويا في النقاط.

وأصبح المنتخب النيجيري ثاني المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد مصر، التي حسمت تأهلها، الجمعة، عبر الفوز على جنوب إفريقيا.

ومن أصل 21 مشاركة لنيجيريا في كأس الأمم، استطاعت عبور مرحلة المجموعات كل مرة باستثناء عامي 1963 و1982 فقط.

وستتواجه في الجولة الثالثة والأخيرة، الثلاثاء المقبل، مع أوغندا، بينما ستقابل تونس المنتخب التنزاني.