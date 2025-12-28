الركراكي: أنا الرجل المناسب

اختار وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، تلخيص فلسفته في تدبير المرحلة الحالية من كأس أمم إفريقيا، بعبارة «المنتخب المغربي فوق الجميع»، وذلك في مؤتمر صحافي، عُقد، الأحد، قبل مواجهة «أسود الأطلس» منتخب زامبيا، الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وأكد الركراكي على أن لاعبي المنتخب المغربي يواصلون تطورهم بثبات بعدما حققوا أربع نقاط حيث يسعون للفوز على زامبيا، وتصدر المجموعة الأولى.

وشدد المدرب المغربي على أن «أسود الأطلس» لا يرتبطون في أسماء بعينها، بل بعقلية جماعية تضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، معربًا عن رضاه التام بشأن المستوى الذي قدمه إبراهيم دياز في المباراة الأخيرة، بعد موجة من الانتقادات التي طالته، موضحًا أن قيمته لا تختزل في التسجيل فقط، قائلًا: «دياز لاعب محوري، حاضر ذهنيًا وتدخلاته في آخر ثلاثين مترًا تكون دقيقة، والأهم بالنسبة لي هو أن يكون جاهزًا لخدمة المجموعة».

وعاد الركراكي إلى تصريحاته السابقة بخصوص كونه الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري، مضيفًا :«أؤمن دائمًا بأنني الرجل المناسب لهذه المهمة، وإلا لما كنت هُنا، لكني واع بأن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود وسنعاني كثيرًا».

وعن احتمالية مشاركة أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، وفريق باريس سان جيرمان، أكمل الركراكي :«الأمر المؤكد أنه سيخوض مباراة الغد، لكن هل سيكون أساسيًا أم لا، سنقرر ذلك في حينه، الجميع يتحدث عن غياب حكيمي عن صفوف المنتخب على الرغم من تعافيه، هل هناك مدرب في العالم يمكنه الاستغناء عن أفضل لاعب في صفوف فريقه، أفضل لاعب في إفريقيا، هو أحسن لاعب وقائد المنتخب، لا نرغب في خسارة جهوده لأننا بحاجة إليها في البطولة بأكملها وليس مباراة واحدة، بالطبع سيكون الفريق مختلفًا بمشاركته بطبيعة الحال، أثبت مهاراته وروحه القيادية».

ويلتقي المغرب مع زامبيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، العاصمة، ويحتاج إلى الفوز لضمان صدارة المجموعة.