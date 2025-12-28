«NBA».. أنتيتوكونمبو يعود ويُنهي سلسلة شيكاغو

سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، نجم فريق ميلووكي باكس الأمريكي الأول لكرة السلة، عودة مظفرة بعد غياب استمر ثماني مباريات بسبب الإصابة، في دوري «NBA» للمحترفين.

وأحرز أنتيتوكونمبو 29 نقطة وثماني متابعات في 25 دقيقة، قاد فيها باكس إلى الفوز 112ـ103 على شيكاغو بولز، منهيًا بذلك سلسلة انتصارات الأخير التي بلغت خمسة.

وترجم اليوناني البالغ 31 عامًا، والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بنجاح 10 تسديدات من أصل 15، إضافة إلى ثماني رميات حرة من أصل 10، مانحًا فريقه الفوز الـ13 مقابل 19 خسارة.

وكان أنتيتوكونمبو قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في وقت سابق من ديسمبر، غاب على إثرها عن ثماني مباريات سجّل خلالها باكس فوزين مقابل ست هزائم.

وأضاف البديل بوبي بورتيس 17 نقطة و10 متابعات للفريق الفائز، فيما كان كوبي وايت، والمونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش الأفضل من جانب شيكاغو صاحب الـ15 فوزًا مقابل 16 خسارة، بـ16 نقطة لكل منهما.

وفي المبارة الأخرى، انتهت سلسلة انتصارات سان أنتونيو سبيرز عند ثماني بخسارته أمام يوتا جاز بنتيجة 114ـ127، على الرغم من تسجيل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 32 نقطة، وسبع متابعات في مواجهة شهدت عودته إلى التشكيلة الأساسية، بعد مشاركته بديلًا في المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.

وأحرز النجم الفنلندي لاوري ماركانن 29 نقطة للفائز، ونجح في 11 تسديدة من أصل 16 محاولة، منها خمس تسديدات من أصل ست من خارج القوس، وأضاف زميله كيونتي جورج 28 نقطة.

وتفوّق جاز على سبيرز 11ـ2 في الدقائق الثلاث الأخيرة لانتزاع الانتصار، إذ أحرز ماركانن سبع نقاط وجورج أربع نقاط في الدقائق الأخيرة.

وتكبّد سان أنتونيو خسارته الثامنة مقابل 23 فوزًا، بينما بات في رصيد يوتا 12 فوزًا مقابل 19 خسارة.