سيشوني: لا ننتظر الهدايا

أبدى موزيس سيشوني، مدرب المنتخب الزامبي الأول لكرة القدم، حماسه الكبير لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي، الإثنين، في الجولة الثالثة «الأخيرة» من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا في المغرب.

وقال سيشوني في المؤتمر الصحافي الأحد: «نشعر بإثارة كبيرة لوجودنا هُنا، نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب يلعب على أرضه وأمام جمهوره، الذي يعد اللاعب الثاني عشر، لكن هذا النوع من المباريات هو ما نبحث عنه».

وأوضح المدرب الزامبي أن نتيجة التعادل في المباراة السابقة أمام جزر القمر عقّدت حسابات المجموعة، مبينًا أن التأهل لن يتحقق إلا عبر الانتصار.

وأضاف سيشوني: «التعادل جعل المجموعة أكثر صعوبة، ولا مجال لانتظار هدايا من الآخرين وخسارة منافس في مباراة أخرى، علينا أن نحسم الأمور بأنفسنا».

وأشاد سيشوني بالبنية التحتية والتنظيم في المغرب، معتبرًا أن الأجواء المحيطة بالمنافسة تذكر بالأجواء الأوروبية، متابعًا: «المغرب يقدم ملاعب وتنظيمًا في مستوى عال، نشعر وكأننا في أوروبا، وهو نموذج يجب أن تحتذي فيه باقي الدول الإفريقية».

وعن الجانب الفني، أبان مدرب زامبيا أن طاقمه درس مباريات المغرب جيدًا، مستطردًا: «سبق أن لعبنا أمام المغرب ونعرف ما يمكن توقعه، نمتلك عناصر شابة تخوض البطولة للمرة الأولى، ونجيد الانتقال بين الدفاع والهجوم، لكن مفتاح النجاح سيكون في الانضباط والروح القتالية، الأمر يبدأ بالعقلية والعزيمة عند دخول الملعب، فهي الطريقة الوحيدة للتغلب على منتخب بحجم المغرب».

من جهته، أكد فاشن ساكالا، لاعب المنتخب الزامبي على أن فريقه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه في المواجهة الصعبة أمام المنتخب المغربي.

وعن المواجهة المحتملة مع المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال مشاركته في المباراة، شدد ساكالا على أن التركيز سيكون جماعيًا لا فرديًا، قائلًا: «حكيمي لاعب ممتاز، لكن الأهم بالنسبة لنا هو العزيمة ورغبة الفوز، المغرب فاز بالبطولة مرة واحدة، ونحن أيضًا سبق لنا التتويج، لذلك سنواجه المنتخب ككل وليس لاعبًا بعينه».

وأشار ساكالا إلى أن هدف زامبيا واضح في هذه المباراة، والمتمثل بتحقيق النقاط الثلاث مهما كانت صعوبة المهمة.