ما هو الاسترواح الهوائي.. ومن هم ضحاياه؟

تحدث إصابة الاسترواح الهوائي، والمعروفة علميًا بوجود هواء في التجويف البلوري المحيط بالرئتين، حين يتسرب الهواء إلى الفراغ الموجود بين الرئة وجدار الصدر، ما يؤدي إلى ضغط خارجي يتسبب في انهيار الرئة بشكل كلي أو جزئي.

وتتنوع الأسباب المؤدية لهذه الحالة بين الصدمات الجسدية القوية الناتجة عن الاحتكاكات الرياضية أو الحوادث.

وكان الألماني خالد ناري، مهاجم فريق الأخدود الأول لكرة القدم، آخر المصابين بالاسترواح الصدري إثر اشتراكه مع نواف العقيدي حارس مرمى النصر خلال مواجهة الطرفين على ملعب «الأول بارك» في الرياض، لحساب الجولة العاشرة من دوري «روشن»، السبت.

وتكررت هذه الإصابة بين لاعبين بارزين، حيث تعرض لها الدولي المصري أحمد حجازي، والمدافع الإسباني خافي مارتينيز، واللاعب الفرنسي كينجسلي كومان، بالإضافة إلى الحارس الإسباني سيرجيو ريكو.

وتحدث الإصابة غالبًا نتيجة اصطدام مباشر في منطقة القفص الصدري يؤدي إلى تمزق في الأنسجة الرئوية، ما يجعل المصاب يشعر بألم حاد ومفاجئ في جانب واحد من الصدر مع صعوبة بالغة في التنفس وتسارع في ضربات القلب.

وتتطلب عملية التشخيص استخدام الأشعة السينية أو التصوير المقطعي لتحديد حجم الهواء المحتبس ومدى انهيار الرئة.

وتعتمد مدة الاستشفاء والعودة للملاعب على شدة الإصابة ونوع العلاج المتبع، ففي الحالات البسيطة قد يكتفي الأطباء بالمراقبة والراحة التامة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع حتى يمتص الجسم الهواء بشكل طبيعي، أما في الحالات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب تركيب أنبوب صدري لتصريف الهواء أو تدخلًا جراحيًا لإغلاق الثقوب، فإن فترة الغياب قد تمتد من ستة أسابيع إلى ثلاثة أشهر.