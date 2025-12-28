حكيمي: الإعلام يضغطنا.. والصدارة طموحنا

أكد أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزية «أسود الأطلس» لمواجهة زامبيا في ختام دور المجموعات، الإثنين، مشددًا على أن الطموح يتمثل في تصدر المجموعة الأولى، من كأس أمم إفريقيا ثم التفكير في الأدوار الإقصائية.

وقال حكيمي في مؤتمر صحافي، الأحد: «لا توجد مباراة سهلة في كأس إفريقيا، نحن جاهزون وأهدافنا واضحة، تصدر المجموعة أولًا، ثم التفكير في المرحلة المقبلة».

وتوقف قائد «أسود الأطلس» عند التعادل أمام مالي، معتبرًا أن المنتخب المغربي لم يظهر بالمستوى المطلوب في تلك المواجهة، مضيفًا :«كانت مباراة قوية أمام منتخب يمثل أمة رياضية كبيرة، ولم أحب ما حدث في تلك المباراة، نعرف أن المطلوب منا أكبر وسنظهر بشكل مختلف أمام زامبيا».

وأشار حكيمي إلى أن كأس أمم إفريقيا مسابقة معقدة، تحكمها ضغوط الجماهير والإعلام، متابعًا :«الجماهير والصحافة متطلبة وتريد الفوز في كل مباراة، لكن علينا أن نحافظ على توازننا وتواضعنا لأن البطولة ليست سهلة، والمطلوب هو مواصلة العمل بجدية لأننا نعرف ما ينتظرنا».

وبخصوص حالته البدنية، أوضح نجم باريس سان جيرمان أنه يشعر بتحسن وجاهز لمساعدة المنتخب المغربي في أيّ وقت، بعد عمله مع الجهاز الطبي، مؤكدًا أن القرار النهائي يبقى بيد المدرب.

ونوّه حكيمي بقوة العلاقة داخل المنتخب المغربي، نافيًا أيّ أدوار موازية خارج الجهاز الفني: «لسنا بحاجة إلى مدرب مساعد داخل الملعب، لدينا مدرب رائع وكلنا متحدون ونشتغل كعائلة واحدة، لم نكن من قبل على هذا المستوى من الانسجام على الرغم من الانتقادات التي تأتينا من الخارج».

وعن زيارة صديقه كيليان مبابي للمغرب، أكمل حكيمي: «أنا فخور باستقبال صديقي كيليان الذي يحب المغرب ويزوره رفقة عائلته، وقد أخبرني أننا من بين المرشحين للفوز باللقب».

وتطرق قائد المنتخب المغربي إلى تجربته مع باريس سان جيرمان، مذكرًا بأن الانتقادات لا تكون دائمًا مؤشرًا على الفشل: «في دوري أبطال أوروبا تعرضنا للانتقاد بعد بعض النتائج السلبية في البداية، لكننا واصلنا العمل وتوجنا باللقب، ما يؤكد أن التركيز على الهدف هو الأهم».

وأكد حكيمي ضرورة احترام جميع المنافسين للحفاظ على احترام الذات، داعيًا إلى مواصلة التركيز لأن جميع المباريات تظل صعبة.

وختم حكيمي حديثه بالتأكيد على أن حلمه الأكبر هو التتويج بكأس إفريقيا، سواء شارك في مباراة الإثنين، لبضع دقائق أم لا، مشيرًا إلى أن احتلال المغرب للمركز الرابع في مونديال قطر رفع سقف التوقعات، ما يفرض على الجميع الحفاظ على الهدوء والتواضع، مطالبًا الجماهير ووسائل الإعلام بمواصلة دعم المنتخب حتى النهاية.