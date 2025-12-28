توافد «أزرق»

لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم لحظة توافدهم على مقر النادي، ظهر الأحد، استعدادًا لخوض التدريب قبل مواجهة الخلود، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)