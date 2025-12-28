الرئيسية / الصورة .. قصة

توافد «أزرق»

2025.12.28 | 03:57 pm
لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم لحظة توافدهم على مقر النادي، ظهر الأحد، استعدادًا لخوض التدريب قبل مواجهة الخلود، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)
