يايسله يرفض لوم دامس

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه لا يحب التعليق على الغيابات في صفوفه قبل مواجهة الفيحاء، الثلاثاء ، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقال يايسله خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في القاعة الرئيسة للمؤتمرات بمقر النادي الأحد: «نعم لدينا غيابات مؤثرة ولكن لا أحب أن أعلق على هذا دائمًا».

وتابع قائلًا: «أرغب دائمًا في النظر من زاوية محايدة، ولا أحب أن أكون متطرفًا جدًا بالإيجابية أو أذهب للنقيض، وأرقامنا أمام الفتح تشير إلى تحقيق الفوز، لكن لم نوفق، وهدفنا تحقيق الفوز والتسجيل».

وعن حديثه مع البلجيكي ماتيو دامس بعد اخطائه أمام الفتح خلال المبارة التي خسرها الأهلي 2-1 الجمعة ، قال: «لا أتحدث فقط مع دامس، أنا أتحدث مع الجميع لكي يقدموا كل ما لديهم، ولا نستطيع لوم لاعب واحد فقط وهذا نهجنا منذ بدأنا».

وأضاف: «كان عندنا الوقت لنحلل المباراة التي خسرناها أمام الفتح، في الشوط الأول ضيّعنا العديد من الفرص، وقبل نهاية الشوط ارتكبنا خطأ واحدًا، وسجل الفتح، وفي الثاني من وجهة نظري كنا فريقًا جيدًا، لكن المشكلة أن منافسنا سجل الهدف الثاني ومن خطأ دفاعي وتراجع كثيرًا».

واختتم يايسله حديثه وقال: «أتمنى تطبيق المطلوب أمام الفيحاء والذي نعرف أنه يميل أسلوبه للدفاع، وكل ما نتمناه أن نوفق بالتسجيل ونحصل على النقاط الثلاث».