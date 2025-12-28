استعداد قبل النصر

حضر لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى مقر النادي، استعدادًا لخوض التدريب الرئيس قبل مواجهة النصر، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)