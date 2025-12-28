الرئيسية / الصورة .. قصة

استعداد قبل النصر

2025.12.28 | 04:00 pm
حضر لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى مقر النادي، استعدادًا لخوض التدريب الرئيس قبل مواجهة النصر، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
