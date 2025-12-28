آخر الأخبار
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
تحدي بطل العالم
2025.12.28 | 04:04 pm
النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم وأعلى لاعب في تصنيف الشطرنج يلعب ضد الروسي سارانا أليكسي خلال الجولة العاشرة من بطولة العالم السريع والبليتز في مجمع الرياضة والفعاليات بجامعة قطر في الدوحة، الأحد (الفرنسية)
