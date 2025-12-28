رونالدو يخطف النجومية بالـ«6»

خطف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، نجومية الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، التي تمنحها «الرياضية» كل أسبوع، بناءً على ترشيحات نخبة من المدربين السعوديين والعرب.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي ينال فيها رونالدو نجومية الجولة بعد أن حققها في الجولة الماضية،والثالثة الموسم الجاري.

وذهبت أغلب الأصوات إلى رونالدو «40 عامًا» حيث قاد فريقه إلى هزيمة الأخدود 3ـ0، السبت، ليحافظ الأصفر على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بـ 30 نقطة.

وذهبت 6 من أصوات الخبراء الرياضيين إلى «الدون» الذي سجل هدفين في ملعب «الأول بارك» معقل القطب العاصمي، مقابل صوتين إلى الأرجنتيني ماتياس فارجاس صاحب ثنائية انتصار الفتح في مرمى الأهلي.

ومنح السعوديون يوسف عنبر، وخالد القروني، وبندر باصريح، والتونسي فتحي الجبال والمصري أحمد الكأس، والبحريني خالد جاسم أصواتهم إلى رونالدو، فيما صوت فوزي الشهري والأردني عثمان الحسنات، إلى فارجاس.