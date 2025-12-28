«فورمولا 1».. فيرستابن: الصوت حاد وواضح

أبدى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، رأيه في صوت محركات الـ«فورمولا 1» لعام 2026، واصفًا إياه بـ«حاد وواضح»، وذلك خلال تصريحات صحافية نقلها موقع «موتر سبورت» العالمي المختص في رياضة المحركات، الأحد.

وقال فيرستابن، بطل العالم أربع مرات: «بدا الصوت جيدًا، بالطبع تسمعه على جهاز الداينو، لكنه بدا حادًا وواضحًا، لست متأكدًا ما إذا كانوا قد طوّروا الصوت فعليًا، لكنه أحدث صوتًا جيدًا».

وعن مستقبله في «فورمولا 1»، أجاب السائق الهولندي: «يمتد عقدي حتى 2028، لكن ذلك سيعتمد على القواعد الجديدة في 2026، إذا كانت جميلة وممتعة. وإذا لم تكن ممتعة، فلا أرى نفسي أستمر».

وأضاف فيرستابن : «الفوز بسبعة ألقاب ليس في ذهني، أعلم أنّ هُناك ثلاثة أعوام أخرى بعد هذا العام، لذا قد يكون ذلك ممكنًا، لكنه ليس شيئًا أحتاج إلى تحقيقه قبل أن أغادر الرياضة، يمكنني مغادرة الرياضة بسهولة غدًا».

ويحمل عام 2026 موجة جديدة من اللوائح إلى بطولة 2026، إذ ستُعتمد وحدات الطاقة على توزيع بنسبة 50/50 بين محرّك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية.