بعد 40 عامًا.. موزمبيق يفوز في كأس إفريقيا

ذاق منتخب موزمبيق الأول لكرة القدم أخيرًا، وبعد انتظارٍ لنحو 40 عامًا، طعم الفوز في كأس أمم إفريقيا، التي يخوضها للمرة السادسة، بعد تغلُّبه 3ـ2 على نظيره الجابوني، مساء الأحد، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

ولعِب الفائز 15 مباراةً ضمن مشاركاته الخمس السابقة، تعادل في 4 منها وخسِر 11، واستهل حضوره في النسخة الجارية، التي تحتضنها المغرب، بهزيمةٍ من كوت ديفوار، 0ـ1، لحساب المجموعة السادسة.

وافتتح المهاجم الموزمبيقي فيصل بنجال أهداف المواجهة مع الجابون، ضمن ثاني جولات المجموعة، في الدقيقة 39، وأضاف زميله الجناح جيني كاماتو هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، قلّص النجم المخضرم بيير إيميريك أوباميانج، رأس الحربة، الفارق بهدفٍ للجابون في الدقيقة 45+5.

لكن الظهير ديوجو كاليلا عزز تفوّق منتخب موزمبيق بإحراز هدفٍ ثالث في الدقيقة 52. فيما استعاد المنافس فارق الهدف، بعدما هزَّ مدافعه أليكس موسوندا شباك المتقدّم في الدقيقة 76.

ومع انتهاء المباراة، حصد موزمبيق أول انتصارٍ في تاريخه ضمن كأس أمم إفريقيا، التي بدأ المشاركة فيها عام 1986، عندما استضافتها مصر قبل نحو 40 عامًا.