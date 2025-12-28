منتدى الإعلام يمدد استقبال المشاركات

مدد المنتدى السعودي للإعلام 2026، استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي بنسخته الثانية إلى 10 يناير المقبل.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الأحد، يأتي معسكر الابتكار الإعلامي في نسخته الثانية، بهوية عالمية تجمع الإبداع بالتقنية، وتؤكد ريادة السعودية في بناء مستقبل إعلامي قائم على المعرفة والابتكار.

وتهدف النسخة الثانية للمعسكر إلى تطوير حلول إعلامية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتمكين المواهب السعودية والعالمية لتصميم مشاريع تعكس الهوية الثقافية وتدعم الحوار الحضاري، وتوسيع الشراكات الدولية لبناء منظومة إعلامية متكاملة تواكب التحول الرقمي العالمي، وتمكين المواهب السعودية والعالمية لتصميم مشاريع تعكس الهوية الثقافية وتدعم الحوار الحضاري، وتعزيز إنتاج محتوى ذكي يجسد ريادة السعودية عبر تكامل الإعلام والتقنية في بيئة إبداعية.

وتتضمن الفئات التي يستهدفها المعسكر الشـركات التقنية الناشئة المحلية والعالمية، والمؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، المبدعين والأفراد المهتمين بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.