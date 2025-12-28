اتحاد الهجن يكشف تفاصيل مهرجان الملك

أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، المقرر تنظيمه على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، ابتداءً من الـ 23 يناير المقبل، ولمدة 10 أيام، بمجموع 225 شوطًا، و20 كأسًا، وبجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، تشهد النسخة الثالثة من المهرجان قطع المطايا المعتمد مشاركتها مسافة 1250 كلم، في اليوم الأول والثاني «حقايق» الفئة العمرية الأصغر المشاركة، وتخوض 64 شوطًا، مجموع مسافتها 256 كلم «مسافة كل شوط 4 كم»، اليوم الثالث والرابع لفئة «لقايا» الفئة التالية في العمر والمسافة، وتخوض 54 شوطًا، مجموع مسافتها 270 كلم «مسافة كل شوط 5 كلم»، اليوم الخامس والسادس لفئة «جذاع» وتخوض 51 شوطًا، مجموع مسافتها 306 كلم «مسافة كل شوط 6 كلم»، اليوم السابع والثامن لفئة «الثنايا» وتخوض 32 شوطًا، مجموع مسافتها 256 كلم «مسافة كل شوط 8 كلم»، وفي اليومين الختاميين، ستكون مخصصه لفئة «الحيل والزمول»، الفئة الأكبر والأقوى، وتخوض 24 شوطًا، مجموع مسافتها 192 كلم «مسافة كل شوط 8 كلم».

ويتضمن برنامج المهرجان في يومه الخامس، تنظيم سباق الهجانة للرجال والسيدات، بواقع 3 أشواط للرجال مسافة كل شوط «5 كلم»، وشوطين للسيدات مسافة كل شوط «2 كلم».

ونُظمت النسخة الأولى من المهرجان عام 2024، شهدت مشاركة 2087 مالك هجن بعدد 6869 مطية من 13 دولة، فيما شهدت النسخة الثانية عام 2025 مشاركة 2112 مالكًا بعدد 7.300 مطية من 16 دولة.

ويحظى قطاع الهجن بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة، أيدها الله، للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها بصفتها تراثًا ثقافيًا ورياضيًا مهمًا للأجيال المقبلة، إذ يأتي هذا الدعم ليرسّخ حضور سباقات الهجن إحدى الركائز الرياضية الوطنية التي تمضي بها السعودية بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، معززةً بذلك مكانة التراث السعودي في المحافل الدولية.