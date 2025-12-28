بأول هدف عكسي.. السودان ينتصر

أهدى أول هدف عكسي في كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية في المغرب، منتخب السودان الأول لكرة القدم فوزًا على نظيره الغيني الاستوائي، مساء الأحد، ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة.

وتغلب السودان 1ـ0 على غينيا الاستوائية، بفضل هدفٍ أحرزه المدافع ساول كوكو بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 74.

بذلك، حصد المنتصر نقاطه الثلاث الأولى في البطولة، وبقِيَ الخاسر من دون أي نقطة.

والتقى المنتخبان على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. وفي اليوم الختامي لثاني جولات مرحلة المجموعات، وبعد لعِب 21 مباراة، دوَّن لقاؤهما أول هدفٍ عكسي على صعيد كأس أمم إفريقيا الجارية.

وكسِب السودان مباراةً ضمن البطولة للمرة الأولى منذ نسخة 2012، في الجابون وغينيا الاستوائية، التي وصل فيها إلى دور الثمانية.