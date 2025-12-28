جوائز جلوب سوكر.. ديمبيلي الأفضل عالميا.. ونصيب الأسد باريسي

أنهى الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان في بلاده، موسمه الاستثنائي بنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 من جوائز «جلوب سوكر»، مساء الأحد، في مدينة دبي، فيما اختير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أفضل لاعبٍ في الشرق الأوسط.

وكان تتويج ديمبيلي متوقعًا بعدما قاد باريس سان جيرمان إلى سداسية تاريخية، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكوفئ سان جيرمان على موسمه بحصة الأسد من الجوائز، بواقع سبع، وهي: أفضل لاعب في العالم، وأفضل نادٍ، وأفضل مدرب، للإسباني لويس إنريكي، وأفضل لاعب صاعد، للفرنسي ديزيريه دويه، وأفضل لاعب خط وسط، للبرتغالي فيتينيا، وأفضل رئيس نادٍ، للقطري ناصر الخليفي، وأفضل مدير نادٍ، للبرتغالي لويس كامبوس.

وكان لبرشلونة، بطل الدوري الإسباني، حصة كبيرة أيضًا، عبر الجناح الإسباني لامين يمال «18 عامًا» الذي حصد جائزة أفضل مهاجم، وجائزة أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو أرماندو مارادونا لتكريم المواهب الشابة، كما نال «البرشا» جائزة أفضل نادٍ للسيدات، وأفضل لاعبة، عبر أيتانا بونماتي الفائزة للعام الثالث تواليًا.

وذهبت جائزة أفضل وكيل لاعبين إلى البرتغالي جورجي مينديش، ومُنِح الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط موناكو في بلاده، جائزة أفضل عودة، وتسلم كلٌ من الإسباني أندريس إنيستا والياباني هيديتوشي ناكاتا جائزة المسيرة الرياضية.