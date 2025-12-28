«تنظيمية آسيا» تستعرض جاهزية الملاعب والمنشآت

بحث مجلس إدارة اللجنة المحلية، المنظمة لبطولة كأس آسيا «2027 السعودية» لكرة القدم، خلال اجتماعه الدوري برئاسة ياسر المسحل، رئيس المجلس، الأحد، عددًا من الملفات التنظيمية والفنية المتعلقة باستعدادات السعودية لاستضافة البطولة القارية، إلى جانب متابعة سير العمل في البرامج التنفيذية، وآخر مستجدات التنسيق مع الاتحاد الآسيوي والجهات ذات العلاقة.

واطّلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أحدث تطورات الجاهزية الخاصة بالملاعب والمنشآت الرياضية، وخطط التشغيل، والجوانب التنظيمية المصاحبة، بما يضمن تنفيذ مراحل الإعداد وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يتوافق مع المكانة المتقدمة التي تحتلها السعودية في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة التي تستضيفها السعودية، وفي مقدمتها كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية، وكأس آسيا 2027 السعودية، والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة إضافة إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026 السعودية، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنظيم الأحداث الكبرى، بهدف تقديم تجربة تنظيمية وجماهيرية متكاملة تعكس قدرات السعودية وإمكاناتها التنظيمية.

من جانبه، أكد ياسر المسحل أنَّ العمل مستمر بوتيرة متصاعدة لضمان تقديم نسخ مميزة واستثنائية من البطولات المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الاستعدادات تمثل امتدادًا للنجاحات التي حققتها السعودية في استضافة الفعاليات الرياضية القارية والدولية، بما يعزز حضورها ومكانتها على خارطة كرة القدم الآسيوية والعالمية.