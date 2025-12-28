دونيس: الجهاز الطبي يمنع مشاركة كينج

أوضح اليوناني جورجوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنَّ قرار عدم الزج بالهداف النرويجي جوشوا كينج لاعبًا أساسيًّا في المباراة الماضية أمام الهلال والمقبلة أمام الفتح جاء بقرار من الجهاز الطبي.

وذكر المدرب اليوناني، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الأحد قبل مباراة الفتح المقررة الإثنين: «الجهاز الطبي يفضل إشراك اللاعب بالتدريج، وأنا كمدرب أحترم عمل الجهاز الطبي وألتزم بتوصياته، حتى لا تعود الإصابة إلى اللاعب».

ووصف دونيس خصمه الفتح: «خصمنا فريق قوي، ولكن الخليج ليس سهلًا، ولدينا إمكانات وقدرات عالية تجعلنا نلعب كل المباريات بهدف تحقيق نتائج إيجابية، رغم كل الظروف».

وعن الغيابات علَّق دونيس: «يوجد لدينا بعض الغيابات المهمة، إلا أنَّ الفريق يعمل كمنظومة وأنا أثق بكافة لاعبي الفريق، وربما تكون هذه الغيابات فرصة لإبراز لاعبين جدد وخيارات إضافية».