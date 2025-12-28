ميلان يتصدر.. ونابولي يعود إلى الانتصارات

أنهى فريق ميلان الأول لكرة القدم بانتصار كبير على ضيفه فيرونا 3ـ0 ليعتلي الصدارة، فيما سجَّل الدنماركي راسموس هويلوند هدفي نابولي وقاده للعودة إلى سكة الانتصارات منذ تتويجه بلقب كأس السوبر المحلية بفوزه على مضيفه كريمونيزي 2ـ0، الأحد، ضمن المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وأحكم ميلان قبضته على صدارة الترتيب ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي، حامل اللقب، ونقطتين عن جاره وغريمه إنتر.

كما عاد «روسونيري» إلى سكة الانتصارات بعد فترة من التذبذب تخللها هزيمتان وتعادل وانتصار واحد فقط ضمن كافة المسابقات.

في المقابل، تلقّى فيرونا خسارة أولى بعد انتصارين على التوالي في الدوري، فتجمّد بذلك رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ18.

سجّل الأمريكي كريستيان بوليسيك عند الدقيقة «45+1» والفرنسي كريستوفر نكونكو «48 من ركلة جزاء و53».

في نهاية شوط أول للنسيان بين الفريقين، منح بوليسيك الأفضلية لأصحاب الأرض، بعدما تابع بيسراه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك رأسية الفرنسي أدريان رابيو، إثر ركلة ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش من الجهة اليمنى «45+1».

الهدف هو العاشر للدولي الأمريكي مع فريقه في 15 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

وفي مطلع الشوط الثاني، ارتكب المدافع الدنماركي فيكتور نيلسون خطأ على نكونكو، فاحتسب الحكم مايكل فابري ركلة جزاء ترجمها المهاجم الفرنسي بنجاح، محرزًا بذلك هدفه الأول بقميص الفريق اللومباردي في الدوري «48».

ولم يكد فيرونا يلتقط أنفاسه حتى سدّد مودريتش كرة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، أنقذها الحارس لورنتسو مونتيبو بمساعدة القائم الأيسر، فتهيّأت أمام نكونكو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى المشرّع أمامه «53».

وكرَّس ميلان بهذا الانتصار عقدته لفيرونا، محققًا انتصاره العاشر عليه في المواجهات العشر الأخيرة بينهما، الثاني عشر في آخر 14 مواجهة مقابل تعادلين ومن دون خسارة.

يُذكر أن آخر انتصار لفيرونا على ميلان يعود إلى المرحلة الـ17 من ذهاب دوري 2017ـ2018 بنتيجة 3ـ0 في فيرونا، 17 ديسمبر 2018.

وبثنائية هويلوند في الشوط الأول في الدقيقتين 13 من مسافة قريبة و45 بعد كرة عرضية من ماتيو بوليتانو سدَّدها بهدوء في المرمى، عاد نابولي المتوَّج بكأس السوبر إلى سكة الانتصارات.

ورفع هويلوند رصيده إلى 6 أهداف في 12 مباراة.

وكان نابولي خسر أمام أودينيزي 0ـ1 قبل خوض مسابقة كأس السوبر، التي توّج بها في السعودية على حساب بولونيا بفوزه عليه 2ـ0.

في المقابل، مُني كريمونيزي بخسارته السادسة الموسم الجاري والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ 12.