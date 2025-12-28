بأول هدف.. جراي يمنح توتنام نقاط بالاس

أحرز آرتشي جراي، لاعب فريق توتنام هوتسبير الأول لكرة القدم، أول هدف في مسيرته مع النادي الإنجليزي، ليمنح فريقه فوزًا مهمًا 1ـ0 على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

‌وبهذه الانتصار، أنهى توتنام نتائجه السيئة ‌خارج ⁠ملعبه، وخفف ​الضغط ‌على الدنماركي توماس فرانك، مدرب الفريق.

وظن توتنام أنه سجل هدف التقدم على عكس سير اللعب عندما استغل ريتشارليسون تمريرة عرضية من بيدرو بورو ⁠ليضع الكرة في الشباك، لكن الهدف ‌ألغي بداعي التسلل، ‍ومنح جراي ‍التقدم للفريق الزائر قبل نهاية الشوط الأول بقليل، إذ وضع الكرة في الشباك بضربة رأس من مسافة قريبة بعد ركلة ​ركنية نفذها بورو.

وضغط كريستال بالاس بحثًا عن هدف ⁠التعادل، لكن توتنام، الذي خسر أربعًا من آخر خمس مباريات خارج ملعبه في جميع المسابقات، صمد ليتقدم للمركز 11 في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة من 18 مباراة، وتوقف رصيد بالاس ‌عند 26 نقطة في المركز التاسع.