بهدف محرز.. الجزائر ثالث متأهل بعد مصر ونيجيريا

تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم إلى ثُمن نهائي كأس أمم إفريقيا، للمرة الأولى منذ 2019، بعدما هزم نظيره بوركينا فاسو 1ـ0، مساء الأحد على ملعب مولاي الحسن في الرباط، عاصمة المغرب.

وأحرز النجم رياض محرز، لاعب فريق الأهلي السعودي، هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء، في الدقيقة 23.

ورفع «محاربو الصحراء» رصيدهم من النقاط إلى 6، في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فصعدوا إلى الدور التالي قبل الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، وباتوا ثالث منتخب يتأهل بعد منتخبي مصر، في المجموعة الثانية، ونيجيريا، في الثالثة، اللذين حصد كلٌ منهما ست نقاط.

وبعد تتويجه باللقب في 2019، ودّع الجزائر نسختي 2021 و2023 من الدور الأول وعجز عن تحقيق أي فوز، فيما افتتح مشاركته الحالية بالفوز 3ـ0 على السودان.

وانتهت في الرباط سلسلة من ثلاثة تعادلات بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو، ما أسفر عن تفوُّق الأول على الثاني، في المواجهات بينهما، التي ارتفع عددها إلى 20، كسِب «محاربو الصحراء» سبعًا منها مقابل ستٍ للبوركينابيين وسبعة تعادلات.