«معركة الجنسين».. كيريوس يتغلب على سبالينكا

فاز الأسترالي نيك كيريوس 6ـ3 و6ـ​3 على البيلاروسية أرينا سبالينكا في مباراة «معركة الجنسين» الاستعراضية، الأحد، التي وصفت بأنها نسخة حديثة من انتصار بيلي جين كينج الشهير على بوبي ريجز، الفائز بعدة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ‌قبل أكثر ‌من 50 عامًا.

وأمام جمهور غفير في كوكاكولا أرينا في دبي، تعامل كيريوس ببراعة مع الملعب الأصغر قليلًا من ناحية سبالينكا، المصنفة الأولى عالميًّا لدى السيدات، ليحقق الفوز بعد مباراة ⁠متقاربة وممتعة جرت وفقًا لقواعد معدلة.

ومع تطبيق قاعدة ‌ضربة إرسال واحدة لكل ‍نقطة، تعثر ‍اللاعبان في إرسالاتهما في لحظات حاسمة ‍قبل أن يكسر كيريوس إرسال منافسته ليتقدم 4ـ3 ويفوز بالمجموعة الافتتاحية.

وكان اللاعب الأسترالي غارقًا في ​العرق ويبدو عليه الإرهاق في المجموعة الثانية بعد أن كان متأخرًا ⁠1ـ3، بينما كانت منافسته ترقص على أنغام الموسيقى خلال وقت مستقطع استراتيجي، لكنه ثابر حتى جعل النتيجة 3ـ3 بعد أن لعبت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء الكرة خارج الملعب.

وحسم كيريوس، الذي اختصر النقاط بضربات قصيرة ماكرة خلف الشبكة والتنويع في ضربات إرساله، الفوز لصالحه ‌قبل أن يتبادل عناقًا حارًا مع سبالينكا عند الشبكة.