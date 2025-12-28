آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
فوز وصعود جزائري
2025.12.28 | 10:58 pm
تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مبكرًا إلى ثُمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية في المغرب، إثر فوزه 1ـ0 على بوركينا فاسو، ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة ووصوله إلى النقطة السادسة. (رويترز والفرنسية)
اقرأ أكثر عن:
منتخب الجزائر
كأس إفريقيا
الأكثر قراءة
1
ظرف عائلي يبعد فينالدوم عن الاتفاق
2
جيسوس يستدعي سفياني قبل الاتفاق
3
النصر يستعيد 3
4
كونسيساو: لا أفرق بين اللاعبين.. ويعجبني الغامدي
5
على حساب تونس.. نيجيريا تنتزع التأهل الـ 19
6
كنبة: ندمت على عرض الشباب
7
الأخدود يفقد ناري 8 مواجهات
8
شاموسكا: «جايم بلاي» سلاحي.. والنصر البطل
Previous
Next
اخترنا لكم
ظرف عائلي يبعد فينالدوم عن الاتفاق
كونسيساو نجم الـ11
النصر يستعيد 3
شاموسكا: «جايم بلاي» سلاحي.. والنصر البطل
الأخدود يفقد ناري 8 مواجهات
×
الكرة السعودية
2025-12-28 20:33:55
إنزاجي يعتمد التدوير أمام الخلود
الصورة .. قصة
2025-12-28 15:57:04
توافد «أزرق»
الكرة السعودية
2025-12-27 21:43:43
إنزاجي يرفض كانسيلو
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-28 21:54:33
ظرف عائلي يبعد فينالدوم عن الاتفاق
الكرة السعودية
2025-12-28 20:33:55
إنزاجي يعتمد التدوير أمام الخلود
الكرة السعودية
2025-12-28 18:55:08
الأخدود.. جونتر يلامس الكرة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-28 20:54:55
كونسيساو نجم الـ11
الكرة السعودية
2025-12-27 23:34:31
كونسيساو: لا أفرق بين اللاعبين.. ويعجبني الغامدي
الكرة السعودية
2025-12-27 23:14:41
الاتحاد يفقد ميتاي أمام نيوم
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-28 21:52:57
رونالدو: البطولات والهدف الـ1000 طموحي
الكرة السعودية
2025-12-28 19:37:24
النصر يستعيد 3
الكرة السعودية
2025-12-28 16:42:19
الأخدود يفقد ناري 8 مواجهات
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-26 21:18:54
نصف نهائي الكأس.. 27 و28 رمضان
الكرة السعودية
2025-12-26 19:21:46
جوميز: قاتلنا.. وانتصرنا على بطل آسيا
الكرة السعودية
2025-12-26 18:48:05
يايسله: لم نركز.. وعاقبونا
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
منوعات
2025-12-26 21:10:14
«ليلة الساموراي».. المقاتلون يقيسون الأوزان
منوعات
2025-12-25 17:56:44
إينوي ردا على بيكاسو: عودة الأحزمة.. مستحيلة
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث