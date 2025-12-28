فوز وصعود جزائري

تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مبكرًا إلى ثُمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية في المغرب، إثر فوزه 1ـ0 على بوركينا فاسو، ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة ووصوله إلى النقطة السادسة. (رويترز والفرنسية)