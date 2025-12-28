الاتحاد يدرس إعادة هوساوي

تدرس اللجنة الفنية في الاتحاد إعادة عبد الإله هوساوي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، المعار حاليًّا إلى التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ اللجنة في حال قرَّرت إعادة اللاعب ستتواصل مع إدارة التعاون خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كسر الإعارة، في ظل حاجة الفريق الاتحادي إلى خدمات هوساوي فيما تبقى من الموسم، على أن تتضح الصورة قريبًا.

وشارك هوساوي، البالغ من العمر 24 عامًا، في 8 مباريات مع التعاون الموسم الجاري، بإجمالي 168 دقيقة، قدَّم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت». ويرتبط اللاعب بعقد مع الاتحاد يمتد حتى يونيو 2028.

وتُعد هذه التجربة الإعارية الثالثة لهوساوي، بعد فترتين سابقتين إلى جدة بين 2021 و2023، ثم الخليج في موسم 2023ـ2024.

وفي السياق ذاته، يشهد البيت الاتحادي تحركات لكسر عدد من الإعارات خلال الفترة الشتوية، إذ أشارت «الرياضية» 20 ديسمبر الجاري إلى توجّه اللجنة الفنية لإعادة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، المعارين حاليًا إلى الرياض.

ويحتل الاتحاد، بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة.