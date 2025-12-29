مارتنيز يبقي على صدارة إنتر

تمسك فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم بصدارة الدوري الإيطالي عقب تخطيه عقبة مضيفه أتالانتا بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب «أتليتي أزوري ديتاليا»، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، الأحد.

ودخل «النيراتزوري» أرضية الملعب مضغوطًا بعد فوز غريمه ميلان على ضيفه فيرونا 3ـ0 ليعتلي الصدارة مؤقتًا.

ولعب الأرجنتيني لوتارو مارتنيز دور البطل بعدما سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65 بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع إنتر رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب متقدمًا بفارق نقطة عن ميلان الذي حل ثانيًا، فيما بقي أتالانتا برصيد 22 نقطة في المركز التاسع بعدما تلقى الخسارة الخامسة في الموسم الجاري.