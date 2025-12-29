أول تعادل بين «الأفيال» و«الأسود»

انتهت للمرة الأولى مواجهةٌ بين المنتخبين الكاميروني والإيفواري في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من دون تحديد طرفٍ مُنتصِر.

وتعادل المنتخبان 1ـ1، مساء الأحد على ملعب مراكش في مدينة مراكش، ضمن ثاني جولات المجموعة السادسة من النسخة الـ 35، الجارية منذ 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الجناح الإيفواري أماد ديالو السجلّ التهديفي للمباراة، في الدقيقة 51. لكن بعد خمس دقائق فقط، تعادل المنتخب، الملقّب بـ «الأسود التي لا تُقهَر»، نتيجةَ هدفٍ عكسيّ، أحرزه الظهير جيسلان كونان بالخطأ في شباك «الأفيال».

ومع صافرة النهاية، وصل كل طرفٍ إلى النقطة الرابعة، وتبقّت جولة أخيرة على ختام منافسات المجموعة، التي تضم أيضًا موزمبيق والجابون.

وتواجَه الكاميرون وكوت ديفوار للمرة العاشرة ضمن البطولة، التي انطلقت عام 1957، وانتهت اللقاءات التسعة السابقة بفوز أحدهما، بواقع خمس مرات للكاميرون وثلاث للإيفواريين.

وفرض التعادل نفسه على اثنين من لقاءاتهما السابقة، لكنهما حُسِما بركلات الترجيح، لصالح «الأفيال» ضمن نصف نهائي 1992 وربع نهائي 2006، لذا باتت مواجهتهما على ملعب مراكش الوحيدة بينهما في كأس الأمم من دون تحديد منتصِر.

ولحساب المجموعة السادسة، فاز موزمبيق 3ـ2 على الجابون، مساء الأحد على ملعب أدرار في مدينة أغادير.