التعاون والنجمة.. صراع الكبار الأول

يستضيف فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره النجمة عند الـ 08:30 على ملعب الأول في بريدة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، لحضور «أبناء عنيزة» للمرة الأولى في دوري روشن، عقب صعودهم الموسم الماضي.

ويدخل الفريقان بطموحات مختلفة، إذ يسعى «سكري القصيم» إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، وخطف الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من الصدارة على أمل تعثر منافسيه النصر والهلال في الجولات المقبلة، في حين يأمل النجمة باقتناص أول فوز في الدوري.

ويفقد البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، خدمات مدافعه متعب المفرج، الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في المواجهة الماضية أمام الخلود.

على الطرف الآخر، يسعى البرتغالي ماريو سيلفا إلى بث الحماس في عناصره من خلال الاعتماد على اللاعبين الأجانب بقيادة المهاجمين الفرنسي بلال بطوبه، والهندوراسي روميل كيوتو.

ويحتل التعاون المرتبة الثالثة بعد نهاية الجولة الـ 11، برصيد 25 نقطة، متخلفًا عن النصر المتصدر بفارق خمس نقاط، في حين يملك النجمة نقطة وحيدة من تعادل واحد وتسع هزائم.