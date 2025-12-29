بعد التأهل.. محرز: لا تغتروا ..الطريق طويل

وجّه رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، رسالة واضحة مزجت بين الطموح والواقعية عقب فوز «محاربي الصحراء» على بوركينا فاسو بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لهم التأهل رسميًا، وصدارة المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وبعد تسجيله هدف الفوز من ضربة جزاء، أكد محرز في تصريحات صحافية بعد المباراة، الإثنين، على أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، وتأمين الصدارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن التأهل ليس سوى خطوة أولى، والنجاح الحقيقي يتطلب مواصلة العمل للذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

ودعا محرز إلى التوازن، وعدم الانسياق وراء المديح المفرط، أو الانتقادات الحادة، موضحًا أن منتخب الجزائر ينبغي أن يحافظ على هدوئه وتركيزه سواء في اللحظات الجيدة أو الصعبة.

وأثنى قائد فريق الأهلي السعودي على التطور الملحوظ في الأداء الجماعي للمنتخب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة، والتنظيم الدفاعي الذي حد من خطورة هجمات منتخب بوركينا فاسو، مبينًا أن الفوز باللقب يتطلب رفع مستوى الأداء في كافة الجوانب الفنية.

ورفض محرز الاستغراق في التوقعات حول الخصم القادم، سواء كان السنغال أو الكونغو الديمقراطية، مكتفيًا بالقول إن المواجهات المقبلة ستكون صعبة، وتتطلب انضباطًا تامًا، مشيرًا إلى أن معايير الأداء المرتفعة هي التي ستحدد مدى قدرة «محاربي الصحراء» على استعادة العرش الإفريقي.