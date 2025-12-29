قائمة الهدافين.. محرز يتصدر وصلاح ثانيا

يتصدر رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، حتى الآن برصيد ثلاثة أهداف، متبوعًا بكوكبة من النجوم الذين أحرز كلٌ منهم هدفين.

ونجح محرز في الصعود بـ«محاربي الصحراء» إلى دور الستة عشر من البطولة القارية، بعد تسجيله هدفين خلال الفوز 3ـ0 في المباراة الافتتاحية أمام السودان، قبل أن يسجل هدف الفوز من ضربة جزاء في شباك بوركينا فاسو، الأحد.

ويحل في المركز الثاني برصيد هدفين كل من المصري محمد صلاح، والنيجيري أديمولا لوكمان، والإيفواري أماد ديالو، والمغربي إبراهيم دياز، والتونسي إلياس عاشوري، والمالي لاسين سينايوكو، والسنغالي نيكولاس جاكسون.

وفي قائمة التمريرات الحاسمة، يقتسم الصدارة كل من النيجيريين أديمولا لوكمان، وأليكس أيوبي، والتونسي حنبعل المجبري، بواقع تمريرتين حاسمتين لكل منهم.

كما تضم القائمة أسماء أخرى أسهمت في صناعة هدف واحد مثل الأنجولي ألفريدو ريبيرو فريدي، والتونسي علي العابدي.

وانتهت حتى الآن أول جولتين فقط من دور المجموعات، وتنطلق مساء الإثنين الجولة الثالثة.

وضمنت ثلاثة منتخبات التأهل لدور الستة عشر وهي مصر، والجزائر، ونيجيريا.