تدشين «المدينة العالمية» في الدمام

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، مشروع «المدينة العالمية» في الدمام، الذي يُعد أحد المشاريع الاستثمارية النوعية في مجالات السياحة والترفيه والثقافة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» الإثنين، أكد أمير الشرقية أن مشروع «المدينة العالمية» يجسد توجهًا استثماريًا حديثًا يعكس ما تتمتع فيه المنطقة من مقومات اقتصادية وسياحية واعدة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز «650» ألف متر مربع، فيما أُقيمت المرحلة الأولى على مساحة تقارب «250» ألف متر مربع، وجرى الانتهاء من تنفيذ «15» جناحًا دوليًا تمثل دولًا من الخليج العربي، وآسيا وأوروبا وإفريقيا، ليصل إجمالي الدول المشاركة إلى «16» دولة موزعة على مناطق تعكس ثقافاتها المتنوعة.

ويضم المشروع بحيرة اصطناعية مركزية بمساحة تقارب «200» ألف متر مربع، تُعد محورًا للفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية، إلى جانب سوق عائمة، ومسرح مفتوح يتسع لنحو 7,000 زائر مع إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10,000 زائر، إضافة إلى مدينة ألعاب حديثة بمساحة تقارب 15 ألف متر مربع، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والأسواق المتنوعة، ومضامير للمشاة تعزز من تجربة الزوار.

ويشتمل المشروع على بنية تحتية متكاملة تضم ثلاث بوابات رئيسة، ومواقف تتسع لأكثر من 3,000 مركبة، بما يضمن سهولة الوصول وانسيابية حركة الزوار.

ويُنفذ مشروع «المدينة العالمية» على ثلاث مراحل، تركز المرحلة الأولى على مناطق الترفيه والمهرجانات، وتشمل نحو 16 جناحًا دوليًا، وما يُقارب 11 مطعمًا تقدم مزيجًا من المأكولات العربية والآسيوية والعالمية، إلى جانب أحياء موضوعية مثل الحي الصيني، والزقاق الهندي، وشارع المأكولات المركزي، إضافةً إلى الألعاب الكرنفالية، وألعاب المهارات الإلكترونية، والعروض الحية، وحديقة الحيوانات الصغيرة، وحديقة الأضواء.

وتتضمن المرحلة الثانية التوسع بإضافة أجنحة جديدة، ومناطق عروض ومطاعم متنوعة، إلى جانب إنشاء مدينة مائية متكاملة تضم منزلقات مائية وأحواض أمواج وأنهارًا هادئة تناسب مختلف الأعمار، فيما تُتوّج المرحلة الثالثة بإنشاء المدرج العالمي كمجمع متكامل للمعارض والفعاليات الترفيهية المدعومة بأحدث تقنيات العرض، إضافةً إلى تطوير حي سكني عصري متكامل يسهم في استدامة المشروع على المدى الطويل.