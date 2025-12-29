بويّل يخلف فرانك في نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي، الإثنين، التعاقد مع كلود بويّل، مُدربًا للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لفرانك آز، المقال الأحد.

وأوضح تيس خلال بيان صحافي، عن مباشرة بويّل مهامه في الفريق بدءًا من الإثنين، المتمثلة في إعادة تحسين أداء الفريق، الذي يمر بأزمة منذ أسابيع طويلة.

وأضاف البيان :«المدرب الخبير والذي يعرف جيدًا النادي، كلود بويّل سيكون برفقة جوليان سابليه وسيدريك فارو مساعدين، وستيفان كاسار مدربًا لحراس المرمى».

ويعود بويّل، صاحب الـ64 عامًا، إلى نيس بعد عشرة أعوام، من مروره الأول بين 2012 و2016.

وتأتي هذه الخطوة بعد عشرة أيام من عودة جان-بيار ريفير لتولي رئاسة النادي بدلًا من فابريس بوكيه الذي عُيّن في نوفمبر 2022 مديرًا عامًا، ثم أصبح رئيسًا خلفًا لريفير في بداية الموسم.

ويخوض نيس مواجهته الأولى بقيادة مدربه الجديد، السبت المقبل على أرضه أمام ستراسبورج.

وبعدما مُني للمرة الأولى في تاريخه بتسع هزائم متتالية، تنفس نيس الصعداء بعض الشيء بفوزه في 21 ديسمبر الجاري على سانت إتيان 2ـ1 في مسابقة الكأس.

وبقي بويّل الذي عرف خلال مسيرته لاعبًا فريقًا واحدًا هو موناكو «1979ـ1996»، من دون عمل منذ رحيله عن سانت إتيان عام 2021.