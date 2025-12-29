التعاون.. شاموسكا يستنجد بالحريجي

وضع البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بسام الحريجي في قائمته النهائية أمام النجمة، على ملعبه في مدينة بريدة، الإثنين، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحريجي «25 عامًا» سيعوض غياب متعب المفرج، الذي تلقى بطاقة حمراء في المواجهة الماضية أمام الخلود في الجولة الـ11.

وأنهى شاموسكا استعداداته الأخيرة الأحد، من خلال فرض مناورة على كامل مساحة الملعب، تركزت على الأسلوب والطريقة الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة.

ويحتل التعاون المرتبة الثالثة في قائمة دوري «روشن»، برصيد 25 نقطة، جمعها بعد الفوز في 8 مباريات، والخسارة في مواجهة، والتعادل في مثلها.