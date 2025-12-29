«NBA».. الرابطة توقف وليامز وألفارادو

أُوقف البورتوريكي خوسيه ألفارادو، صانع ألعاب فريق نيو أورليانز بيليكانز الأمريكي الأول لكرة السلة، ومارك وليامز، لاعب ارتكاز فينيكس صنز، لثلاث مباريات من قبل رابطة دوري «NBA» للمحترفين، الإثنين، بسبب ضلوعهما في شجار السبت، خلال المواجهة بين الطرفين.

وقع الحادث قبل دقيقتين وست ثوانٍ من نهاية الربع الثالث من اللقاء الذي انتهى بفوز صنز 123ـ114.

وارتكب ألفارادو خطأ ضد وليامز الذي كان يحاول صده، فرد الأخير بدفعه من الخلف، ما أثار غضب لاعب بيليكانز الذي اندفع نحوه ووجه له عدة لكمات، وردّ وليامز قبل أن يقرر الابتعاد، ليطرد الحكام اللاعبَين.

ويغيب ألفارادو عن المباراتين المقبلتين لفريقه على أرضه أمام نيويورك نيكس، ثم في شيكاغو، فيما لن يسافر وليامز مع صنز إلى واشنطن.