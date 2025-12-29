كيف يحسم التأهل في كأس أمم إفريقيا؟

مع وصول مرحلة دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب إلى محطتها الحاسمة، أصبحت الفوارق التي تفصل بين التأهل والإقصاء ضيقة للغاية، حيث لم يعد الصعود للدور المقبل مرتبطًا فقط بالفوز والهزيمة، بل بمجموعة من اللوائح الدقيقة التي ستحسم مصير عدة دول.

ومع تبقي جولة واحدة فقط على ختام دور المجموعات، لم يضمن سوى منتخب مصر الأول لكرة القدم والجزائر ونيجيريا مقاعدهم في الأدوار الإقصائية، ما يفتح المجال لمنافسة شرسة على 13 مقعدًا شاغرًا.

وتنطلق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء، وبالنسبة للعديد من المنتخبات، لم تعد المعركة تتعلق بحصد النقاط الثلاث فحسب، بل بإدارة فارق الأهداف، ونتائج المواجهات المباشرة، وحتى الاحتمال البعيد للجوء إلى القرعة.

ووفق الوكالة «الألمانية» تعتمد قواعد كسر التعادل التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في لوائح البطولة، على منح الأولوية للمواجهات المباشرة عند تساوي فريقين في النقاط، ثم يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام وإجمالي الأهداف المسجلة، وهو ما جعل من كل هدف مهدر أو فرصة ضائعة نقطة تحول محتملة في المجموعات المشتعلة.

وتزداد التعقيدات عندما تتساوى 3 فرق أو أكثر في عدد النقاط، وفي هذه الحالات، ينشئ الاتحاد «كاف» «دوريًا مصغرًا» يضم الفرق المتعادلة فقط، حيث يتم ترتيبها بناء على النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة في مبارياتها ضد بعضها بعضًا، وإذا استمر التعادل بعد ذلك، يتم اللجوء إلى إحصاءات المجموعة ككل، لتكون القرعة هي الخيار النهائي والملاذ الأخير لفك الارتباط.