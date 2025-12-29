الرئيسية / الصورة .. قصة

منافسات «سيف الملك»

2025.12.29 | 04:23 pm
حقق موسى الموسى مالك منقية «مصيحات»، الإثنين، المركز الأول في فئة «سيف الملك» للون «الوضح»، ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)
منافسات «سيف الملك»

منافسات «سيف الملك»

منافسات «سيف الملك»

منافسات «سيف الملك»

منافسات «سيف الملك»

منافسات «سيف الملك»