الطرابلسي: انتقاداتهم تافهة.. وابتعادي مشروط

أكد سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، استعداده للابتعاد عن منصبه في حال شعوره بأنه غير مناسب لتدريب «نسور قرطاج» خلال حديثه، الإثنين، في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكان النصيب الأكبر من أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي حول الانتقادات الموجهة إلى الطرابلسي عقب السقوط أمام نيجيريا «2ـ3» في الجولة الثانية، السبت، في فاس وتحديدًا الدقائق الـ65 الأولى التي استقبلت فيها شباك التوانسة ثلاثية نظيفة، فضلًا عن عدم إشراكه مهاجم سلتيك الإسكتلندي سيباستيان تونيكتي الذي أبلى بلاءً حسنًا بعد دخوله بديلًا.

ورد المدرب برزانة وثقة وهدوء، قائلًا :«لست هنا للرد على الانتقادات لأنها ليست وليدة اليوم أو المباراة الأخيرة، كانت قبل مواجهتنا للبرازيل في مباراة تجريبية وكل واحد يرى الكرة من منظوره، أنا هنا للعمل لصالح المنتخب، هناك فترات زاهية، وهنا فترات سيئة، حتى عندما نفوز لا ننسب ذلك لنا كجهاز فني، بل إلى اللاعبين لأنهم هم من يحققون الانتصارات والإنجازات».

وأضاف «خسرنا وهذا أمر يحدث في كرة القدم ولكننا خسرنا أمام منتخب قوي يضم ثلاثيًا هجوميًا قويًا الأفضل في القارة في العامين الماضيين».

وأوضح مدرب تونس «أحد أسباب خسارتنا هو فشلنا في التفوق في الثنائيات سواء الدفاعية أو الهجومية، وفي كرة القدم عندما يحدث ذلك لا يجب التكلم عن الخطة التكتيكية لأن الثنائيات هي الأهم وأساس فرض الشخصية والسيطرة».

وأردف قائلًا «وسائل الإعلام تبحث عن مواضيع خارجة عن الحقيقة لإغناء صفحاتها بالانتقادات إلى المنتخب والمدرب وخططه وعمله لكنني لا أكترث للانتقادات، فأنا متواضع وسأبقى كذلك وسأستمر في عملي، وعندما أشعر بأنني لست مناسبًا وأجواء العمل غير متوفرة سأنسحب».

وتابع الطرابلسي : «الانتقادات على أمور تافهة وهي ليست لها قيمة بالنسبة لي، أنا أعمل مع أناس بجد وباحترافية، عندما نفوز تتم الإشادة بالجهاز الفني بأكمله، وعندما نخسر ننتقد المدرب ونقول إنه لا يتجاوب مع جهازه الفني، هذا هراء ولا يهمني».

وبخصوص مواجهة تنزانيا، قال مدرب تونس «إنها مباراة مهمة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، هي ليست سهلة وبمثابة مباراة نهائية أو أكثر فهي مفتاح التأهل إلى الدور المقبل.. جميع المنتخبات الموجودة تفرض الاحترام، وتنزانيا كانت ستقلب المباراة على نيجيريا، عقدنا اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني وتركنا مباراة نيجيريا بأشيائها الإيجابية والسلبية وبدأنا التركيز على تنزانيا وأهمية نتيجتها وسندخلها بمستوى عالٍ ـ وإن شاء الله ـ نفوز بها».