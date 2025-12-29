الاتفاق يسترد فينالدوم أمام النصر

يدخل الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية، الإثنين، قبل مواجهة النصر، الثلاثاء، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي، وفق ما ذكره مدربه سعد الشهري في مؤتمر صحافي يسبق المباراة في الدمام.

وقال الشهري: «غاب فينالدوم اليومين الماضيين، نتيجة حالة وفاة في عائلته».

وأضاف: «تواصلت معه، وأبدى رغبة قوية جدًا في العودة والمشاركة، وكان حريصًا للغاية على مساعدة الفريق.. هذا يعكس شخصيته الكبيرة وتفانيه مع الاتفاق، ولدي ثقة كبيرة في أن يكون من أبرز اللاعبين في المباراة».

وصف الشهري مواجهة متصدر الدوري بالصعبة وقال: «أعتقد أننا سنواجه صعوبة أمام النصر، لكن هذه المباريات تعطينا حافزًا كجهاز فني للتعامل معها بشكل أفضل، كون منافسنا مميزًا في جميع الحالات الدفاعية وكذلك الهجومية، لكن علينا أن نكون مستعدين ونلعب بشكل جماعي، من أجل كسب الثلاث نقاط».

وتابع:«الفوز على الأندية المنافسة يعطينا مؤشرًا، وحافزًا للوصول إلى المراكز المتقدمة، والفوز على النصر سيعطينا وضعًا أفضل في المنافسة، خاصة أننا نلعب أمام نجوم كبار يمتلكون مهارات فردية، لذا لابد من التجهيز والتركيز».

وتابع الشهري: «المباراة أمام النصر مجرد ثلاث نقاط، ونحن حريصون على كسب نقاطها، لكن لابد من مضاعفة الجهد، الاتفاق كبير ويجب أن تكون حالتنا الفنية».

واختتم الشهري حديثه وقال:«الإدارة أعطتني الثقة ولابد أن أتحمل المسؤولية، وجماهير الاتفاق ترغب في نتائج إيجابية ومن حقها، ونحن نعدهم بأن نعمل من أجل تطور الفريق، خاصة بعد تحقيق نتائج جيدة في المباراتين الماضيتين».