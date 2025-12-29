آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
المغرب يهيمن على زامبيا
2025.12.29 | 08:23 pm
الأكثر قراءة
1
ظرف عائلي يبعد فينالدوم عن الاتفاق
2
الاتحاد يدرس إعادة هوساوي
3
إنزاجي يعتمد التدوير أمام الخلود
4
رونالدو: البطولات والهدف الـ1000 طموحي
5
كونسيساو نجم الـ11
6
بهدف محرز.. الجزائر ثالث متأهل بعد مصر ونيجيريا
7
ثنائي «روشن».. كيسيه أكمل مواجهة الكاميرون وباسوجوج بديلا
8
الاتفاق يسترد فينالدوم أمام النصر
Previous
Next
اخترنا لكم
تذاكر المونديال.. 10 ملايين طلب يوميا
مونديال 2026.. الحرارة أكبر التحديات
كيف يحسم التأهل في كأس أمم إفريقيا؟
من «هارد لايف» إلى «بيج بوي».. أسماء إفريقية غريبة
ظرف عائلي يبعد فينالدوم عن الاتفاق
×
الكرة السعودية
2025-12-28 20:33:55
إنزاجي يعتمد التدوير أمام الخلود
الصورة .. قصة
2025-12-28 15:57:04
توافد «أزرق»
الكرة السعودية
2025-12-27 21:43:43
إنزاجي يرفض كانسيلو
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-29 20:11:16
الفتح يتخطى الخليج ويحقق أول فوزين متتاليين
الكرة السعودية
2025-12-29 13:27:37
مواجهة ثالثة تجمع الرياض والحزم
الكرة السعودية
2025-12-29 13:26:41
التعاون والنجمة.. صراع الكبار الأول
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-28 23:13:12
الاتحاد يدرس إعادة هوساوي
الكرة السعودية
2025-12-28 20:54:55
كونسيساو نجم الـ11
الكرة السعودية
2025-12-27 23:34:31
كونسيساو: لا أفرق بين اللاعبين.. ويعجبني الغامدي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-29 19:32:31
النصر يستدعي بينتو ويحيى والماص
الكرة السعودية
2025-12-29 14:17:31
النصر والاتفاق.. الأكبر ثلاثية والأخيرة شرقاوية
الكرة السعودية
2025-12-28 21:52:57
رونالدو: البطولات والهدف الـ1000 طموحي
Previous
Next
×
الكرة العالمية
2025-12-29 19:50:20
محرز: اللعب في بلد أمي وبحضورها نعمة
الكرة السعودية
2025-12-26 21:18:54
نصف نهائي الكأس.. 27 و28 رمضان
الكرة السعودية
2025-12-26 19:21:46
جوميز: قاتلنا.. وانتصرنا على بطل آسيا
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
منوعات
2025-12-26 21:10:14
«ليلة الساموراي».. المقاتلون يقيسون الأوزان
منوعات
2025-12-25 17:56:44
إينوي ردا على بيكاسو: عودة الأحزمة.. مستحيلة
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث