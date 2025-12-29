النصر يستدعي بينتو ويحيى والماص

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، إلى قائمة المواجهة مع الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تطير بعثة الفريق من الرياض إلى الدمام في الـ 08:00 من مساء الإثنين، وتضم ثلاثة حراس مرمى، هم بينتو، ونواف العقيدي، والشاب سلطان الماص، الذي لن يدخل، على الأرجح، إلى القائمة.

ويعود الجناح أيمن يحيى، الذي تعافى من إصابة في الركبة، إلى حسابات المشاركة. واستدعاه جيسوس للمباراة، التي يحتضنها ملعب «إيجو»، في وقتٍ يستمر فيه غياب المدافع الفرنسي محمد سيماكان بسبب إصابته الأخيرة في عضلة الفخذ الخلفية.

وخلال اجتماع فني قبل المباراة بعدَّة ساعات، يكشف جيسوس للاعبيه عن التشكيل الأساسي والتسعة المختارين للجلوس على مقاعد الاحتياط.

ويتصدر النصر جدول الترتيب، بعد عشر جولات، بعلامة الفوز الكاملة. وتأجلت الجولة العاشرة بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب «فيفا»، التي استضافتها قطر وشهِدت وصول «الأخضر» إلى نصف النهائي.

واختتم متصدر الدوري استعداداته لمباراة الاتفاق بحصة تدريبية بعد عصر الاثنين داخل مركز «دار النصر» التدريبي في جامعة الملك سعود.