محرز: اللعب في بلد أمي وبحضورها نعمة

أقرَّ الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بوجود ما سمّاه «ثقلًا عاطفيًا» عليه، بسبب خوضه بطولة كأس الأمم الإفريقية حاليًا في المغرب، بلد والدته.

وعبر تصريحات نقلها موقع «أفريكا سكور» كشف محرز عن جوانب من حياته الشخصية، مؤكدًا استمتاعه بالمشاركة في المحفل القاري.

ونفى وجود أي تأثير لنشأته لأب جزائري وأم مغربية على أدائه وشغفه على أرض الملعب، مؤكدًا تسليط تركيزه الأساسي على الأداء مع منتخب بلاده.

وأضاف: «سواء كان والدي جزائريًا وأمي مغربية، ففي النهاية هذا لن يغيِّر من أهمية البطولة والتزامي مع فريقي».

ومع ذلك اعترف جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق بأنَّ البطولة تضع عليه ثقلًا عاطفيًا، كونها تُلعب في بلد والدته التي يمثل حضورها في المدرجات معاني أعمق بالنسبة له.

وأضاف: «وجود والدتي في تلك البطولة أمر مميز، أن تحضر وتشاهدني ألعب في بلدها فإن هذه نعمة بالنسبة لي».

وفازت الجزائر بمباراتيها الأوليين في دور المجموعات من كأس إفريقيا على السودان 3ـ0 وبوركينا فاسو 1ـ0، وحجزت بطاقة التأهل رسميًا إلى ثمن النهائي دون انتظار الجولة الختامية.

وهز محرز شباك السودان مرتين، فيما أحرز الهدف الوحيد في مرمى بوركينا فاسو.