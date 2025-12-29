الثلاثاء.. سحب قرعة بطولة جدة

ينطلق حفل مراسم قرعة بطولة جدة لكرة القدم 2026، تحت رعاية الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة الأمير سعود بن عبد الله محافظ جدة، الثلاثاء، عند الـ 06:00 مساءً بملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

وتهدف البطولة إلى تعزيز الصحة العامة ورفع نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي بأثر الرياضة في تحسين جودة الحياة، وغرس روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، وإبراز مهارات المشاركين الرياضية في أجواء رمضانية مميزة.

ومن المقرر أن تجري البطولة في عدد من الملاعب بجدة في رمضان المقبل.

الجدير بالذكر أن البطولة تُنفّذ بإشراف محافظة جدة، وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.