دونيس: هذه أسوأ فترات الخليج.. وأتحمل المسؤولية

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، مسؤوليته، قبل اللاعبين، عن الهزائم الأخيرة.

وبعد الخسارة 0ـ1 من الفتح، مساء الإثنين ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، صرّح اليوناني: «نمرُّ هذه الفترة بأسوأ مستوى لنا الموسم الجاري، خسِرنا مباراتين متتاليتين، من الهلال واليوم من الفتح».

وشدّد: «يجب علينا معالجة مشكلات الفريق، وينبغي عليّ بوصفي مدربًا أن أتحمل المسؤولية، ومن ثَم اللاعبين».

ولفت إلى افتقاد لاعبيه للتركيز وارتكابهم أخطاءً عدّة منحت الفتح الفرصة والسيطرة على المباراة، التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، معترفًا بأن المنافس استحق الانتصار.

والجمعة الماضي، فاز الهلال 3ـ2 على الخليج في الرياض، لحساب الجولة الـ 11.