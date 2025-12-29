5 أبطال يتوشحون ذهب كوراش الغربية

اختتمت بطولة المنطقة الغربية، التي جرت في مدينة جدة على مدى يومين بصالة مدارس الأنجال، وسط مشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء تنافسية وروح عالية، بتنظيم من اللجنة السعودية للكوراش.

وتوج منظمو البطولة أصحاب المراكز الأولى بالميداليات الذهبية، حيث نال محمد الطس المركز الأول بذهبية فئة «120 كجم»، فيما خطف مهند الهندي ذهبية «90 كجم»، وعمر الجيلاني «81»، وساجي لبان «66»، ويوسف لبان «60».

وتُعد الكوراش من الرياضات التي تُعزز القيم الأخلاقية، مثل الاحترام والصبر، وتُشير كلمة «كوراش» إلى تحقيق الهدف بطريقة عادلة ونزيهة، ما يعكس فلسفة اللعبة في المنافسة دون خداع أو عنف غير ضروري.