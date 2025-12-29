شوبير.. ثالث حارس من أبناء اللاعبين في أمم إفريقيا

أصبح المصري مصطفى شوبير ثالث حارس مرمى كان والده لاعب كرة قدم، يشارك في النسخة الجارية من كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025»، بظهوره أساسيًا أمام أنجولا، الإثنين، لحساب ثالث جولات المجموعة الثانية.

ومنح الجهاز الفني للمنتخب المصري شوبير فرصة المشاركة في المباراة بعدما ضمن «الفراعنة» صدارة المجموعة منذ الجولة الماضية.

وتولى الحارس الشاب المهمّة بدلًا من زميله محمد الشناوي الذي دافع عن مرمى مصر في الجولتين الأوليين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وسجّل شوبير، بديل الشناوي في فريق الأهلي القاهري، باكورة مشاركاته ضمن البطولة الإفريقية التي استدعي إلى قوائمها للمرة الأولى عبر مسيرته.

ويحمل مصطفى إرث والده أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق.

وشارك شوبير الأب في 3 نسخ من كأس الأمم، أعوام 1988 و1992 و1994، كما جلس احتياطيًا خلال نسختي 1986 و1990.

وقبل مصطفى شوبير، ظهر في النسخة الجارية، حارسان كان والداهما لاعبان سابقان، لكنهما لم يشغلا المركز ذاته داخل الملعب.

وأحدهما هو الجزائري لوكا زيدان، نجل النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان، والآخر البوركيني كواكو هيرفي كوفي، الذي احترف والده هياسانث كوفي أيضًا كرة القدم.

وينحدر زيدان، صانع اللعب، من الجزائر، لكنه اختار تمثيل فرنسا، بعكس نجله، أمّا كوفي الأب، الذي كان لاعب وسط، فلعب لبوركينا مثل ابنه، على غرار أحمد ومصطفى شوبير.

وشارك لوكا وكوفي أساسيين في المباراتين الماضيتين لمنتخبي بلادهما ضمن المحفل القاري.