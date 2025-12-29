مصر تكرر سيناريو التتويج.. وجناحا الاتفاق والحزم يتأهلان مع «الأولاد»

اكتفى المنتخب المصري الأول لكرة القدم بتحقيق 7 نقاط من مجموعته ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا، للمرة الرابعة تاريخيًا، بعد تعادله سلبًا مع نظيره الأنجولي، الإثنين، في مباراة خاضها ضامنًا بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثانية.

وحسم منتخب «الفراعنة» بطاقة التأهل لدور الـ 16 سلفًا بفضل انتصاريه على زيمبابوي 2ـ1، وجنوب إفريقيا 1ـ0 في المباراتين السابقتين، فيما خاض مواجهة أنجولا ضمن الجولة الختامية بصفتها «تحصيل حاصل» بالنسبة له.

وزج حسام حسن، مدرب المنتخب المصري ونجمه السابق، بتشكيل يغلب عليه اللاعبون البدلاء يقوده المهاجم مصطفى محمد الذي غاب عن اللقاء السابق للإصابة.

وشهدت المباراة إصابة مهند لاشين، لاعب الوسط، ليخرج عبر تبديل اضطراري في الدقيقة 64 ويدخل زميله محمد شحاتة عوضًا عنه.

ولم يتمكن المنتخب المصري من الظفر بالعلامة الكاملة في مجموعته للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيقه 3 نقاط خلال الدور ذاته من النسخة الماضية، و6 نقاط في سابقتها.

وتعود آخر علامة كاملة حققها إلى نسخة 2019 التي استضافها على أرضه، وأنهى مجموعته فيها بـ 9 نقاط من 3 مباريات.

ومنذ اعتماد الفوز بـ 3 نقاط، حقق المصريون الحصيلة الحالية ذاتها في نسخ 2006 و2008 و2017، قبل تكرارها لمرة جديدة.

وفي كل مرة حصلوا على 7 نقاط في مجموعتهم وصلوا إلى المباراة النهائية، وانتزعوا لقبي 2006 و2008، بينما اكتفوا بالوصافة في 2017.

أمّا المنتخب الأنجولي فأضاف نقطة ثانية إلى رصيده وأنهى المجموعة ثالثًا للترتيب، وسينتظر التصنيف النهائي للثوالث أملًا في الظفر بأحد بطاقات التأهل الأربع المخصصة لهم.

وفي مباراة جرت بالتزامن ضمن المجموعة، فازت جنوب إفريقيا على زيمبابوي 3ـ2، وحجزت بطاقة التأهل من مركز الوصافة بست نقاط، بينما تذيلت منافستها الترتيب بنقطة واحدة.

وسجل أهداف المنتخب الملقب بـ «الأولاد» الجناح تشيبانج موريمي، والمهاجم لايلي فوستر، والجناح الآخر أوزوين أبوليس من ركلة جزاء في الدقائق 7 و50 و82.

أما زيمبابوي فسجّل لها الجناح تاواندا ماسوانهايس في الدقيقة 19، وجاء الهدف الثاني عكسيًا بتوقيع أوبري موديبا، ظهير أيسر جنوب إفريقيا، في الدقيقة 73.

وشارك الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، جناح الاتفاق، بديلًا في الدقيقة 76، بينما جلس مواطنه إلياس موكوانا، جناح الحزم، احتياطيًا طوال اللقاء.

وفي دور الـ 16 ستتواجه مصر مع ثالث أحد المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، 5 يناير المقبل، بينما ستلتقي جنوب إفريقيا، 4 من الشهر، بوصيف المجموعة السادسة.